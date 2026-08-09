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Juve, Di Gregorio sempre sul piede di partenza: la probabile destinazione

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L’estremo difensore bianconero viene da una stagione deludente a Torino e potrebbe davvero cambiare aria. 

Michele Di Gregorio ha deluso le aspettative e quasi sicuramente lascerà la Juve nel corso di questa estate. L’ex Monza, però, vanta diversi estimatori e non dovrebbe avere grosse difficoltà a trovare una nuova sistemazione in caso di addio ai bianconeri, ma procediamo con orsine e proviamo a fare chiarezza.

Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’agente di Di Gregorio, Carlo Alberto Belloni – secondo alcune informazioni in nostro possesso – sarebbe stato di recente in Inghilterra per sondare la disponibilità di alcuni club di Premier League ad acquistare il cartellino del suo assistito: il 29enne originario di Milano ha una valutazione di circa 15 milioni di euro e potrebbe andare via con la formula del prestito con obbligo di riscatto a fine anno. Una formula che potrebbe favorire la sua uscita dalla Juve e il conseguente approdo in Premier.

 

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