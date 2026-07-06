Dragusin torna in Serie A, dettagli e cifre: dove giocherà

Il difensore centrale della nazionale rumena torna nel campionato italiano, ormai ci siamo per la firma.
A distanza di due anni dall’addio al Genoa, Radu Matei Dragusin torna in Serie A. Il difensore rumeno classe 2002, infatti, è ormai da considerarsi un nuovo giocatore della Fiorentina e nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l’attesa firma sul nuovo contratto.
Lo riferisce l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, secondo cui Fiorentina e Tottenham avrebbero finalmente raggiunto un’intesa di massimo per il ritorno dell’ex Juventus in Serie A: Dragusin si trasferisce in viola con la formula del prestito oneroso (1,5 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 17,5 milioni di euro.
Grande colpo, dunque, per il direttore sportivo Fabio Paratici che ritrova il 24enne originario di Bucarest dopo averlo portato dal Genoa al Tottenham dal Genoa l’11 gennaio 2024. Ma non è finita qui: la Fiorentina è pronta a chiudere altre operazioni in entrata.