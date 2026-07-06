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Roma, rinnovo Pellegrini: le ultime sul futuro del centrocampista | CM

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Lo scorso 30 giugno è scaduto il contratto di Lorenzo Pellegrini con la Roma, un matrimonio che potrebbe riprendere in futuro, ma al momento non sarebbe ancora stato raggiunto l’accordo.

Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini finisce nel mirino della Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it

Una delle priorità della Roma in vista della prossima stagione è quella di lavorare sui rinnovi di contratto con i capitolini che sono su diversi tavoli (Dybala e Pellegrini sono ormai svincolati, oltre a Cristante e Mancini con scadenze al 2027).

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione ci sarebbe ancora da lavorare per arrivare ad un accordo per il rinnovo con una squadra inglese che sarebbe sulle tracce del centrocampista. Sul giocatore, tra l’altro, ci sarebbe il forte interesse da parte del Besiktas allenato da Vincenzo Italiano e di due squadre arabe. Destinazioni che, al momento, non sono state prese in considerazione dal classe 1996.

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