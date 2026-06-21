Tornato al Bologna considerato il mancato riscatto da parte della Juventus, Emil Holm potrebbe cambiare ancora una volta maglia durante l’estate, restando ancora in Serie A.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, una squadra che avrebbe inserito sul proprio taccuino il nome di Holm, sarebbe la Fiorentina. I viola sono alle prese con il possibile addio di Dodò e Fabio Grosso avrebbe bisogno di un nuovo terzino destro. L’ex Atalanta e Spezia rappresenterebbe un profilo gradito all’ex allenatore del Sassuolo anche se il Bologna chiede circa 14 milioni per la sua cessione a titolo definitivo.

Un’altra possibilità, per il futuro di Holm, è quella relativa al rinnovo dei prestiti tra Juventus e Bologna mettendo sul piatto sia Joao Mario (anche lui sulla lista di Paratici per la Fiorentina) che lo stesso laterale svedese, rimandando di fatto di un anno la decisione sul loro futuro.