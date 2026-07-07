Valdepenas nel mirino del Milan, agente al lavoro

Il Milan guarda in casa Real Madrid per rinforzare la propria rosa con i rossoneri che puntano Valdepenas in vista della prossima stagione.
Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri starebbero pensando al giovane spagnolo per migliorare la propria retroguardia con il classe 2006 che potrebbe prendere il posto in rosa di David Odogu, destinato alla partenza in prestito durante l’estate.
Il giovane centrale tedesco non sembra pronto per una stagione da protagonista con la maglia del Milan e potrebbe andare via in prestito per un anno. Al suo posto potrebbe arrivare Valdepenas che ha lo stesso agente di Gila, molto vicino ai rossoneri.