Nuovo ribaltone alla Juventus: taglio in dirigenza, ecco Massara | CM

Altro scossone nei quadri dirigenziali della Juve: nelle prossime ore firma e ufficialità per l’ex dirigente di Roma e Milan. Tutti gli aggiornamenti

Nuovo scossone alla Juventus. Dopo il terremoto a capo dell’area dirigenziale delle scorse settimane, con Carnevali che aveva preso il posto di Comolli nel ruolo di Ceo bianconero, ci sarà un’altra importante novità nei quadri societari.

È in arrivo infatti in dirigenza Frederic Massara, che andrà a completare l’organigramma della ‘Vecchia Signora’. Come raccolto da Calciomercato.it, la Juve ha trovato l’accordo con l’ex Direttore sportivo tra gli altri di Roma e Milan e sarà ufficializzato nelle prossime ore.

Juventus, firma in arrivo per Massara: Modesto verso l’addio

Massara sarà il nuovo responsabile dell’area tecnica della Juventus e presumibilmente prenderà il posto di Modesto.

Il ‘taglio’ del dirigente francese ex Monza è sempre più concreto, con Massara che andrà a completare il quadro dirigenziale insieme a Carnevali, il Ds Ottolini e al responsabile delle strategie calcistiche Chiellini. Massara farà da collante tra squadra e società, dando inoltre il suo prezioso apporto sulle strategie di mercato insieme al resto della dirigenza.

Profilo navigato e con esperienza in grandi piazze, Massara andrà così ad arricchire la struttura dirigenziale della Juventus. Nelle prossime ore attese firma e ufficialità alla Continassa.