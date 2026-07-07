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Nuovo ribaltone alla Juventus: taglio in dirigenza, ecco Massara | CM

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Altro scossone nei quadri dirigenziali della Juve: nelle prossime ore firma e ufficialità per l’ex dirigente di Roma e Milan. Tutti gli aggiornamenti

Nuovo scossone alla Juventus. Dopo il terremoto a capo dell’area dirigenziale delle scorse settimane, con Carnevali che aveva preso il posto di Comolli nel ruolo di Ceo bianconero, ci sarà un’altra importante novità nei quadri societari.

Massara nuovo dirigente della Juventus
Frederic Massara alla Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

È in arrivo infatti in dirigenza Frederic Massara, che andrà a completare l’organigramma della ‘Vecchia Signora’. Come raccolto da Calciomercato.it, la Juve ha trovato l’accordo con l’ex Direttore sportivo tra gli altri di Roma e Milan e sarà ufficializzato nelle prossime ore.

Juventus, firma in arrivo per Massara: Modesto verso l’addio

Massara sarà il nuovo responsabile dell’area tecnica della Juventus e presumibilmente prenderà il posto di Modesto.

Dopo Comolli anche Modesto verso l’addio (Ansa) – Calciomercato.it

Il ‘taglio’ del dirigente francese ex Monza è sempre più concreto, con Massara che andrà a completare il quadro dirigenziale insieme a Carnevali, il Ds Ottolini e al responsabile delle strategie calcistiche Chiellini. Massara farà da collante tra squadra e società, dando inoltre il suo prezioso apporto sulle strategie di mercato insieme al resto della dirigenza.

Profilo navigato e con esperienza in grandi piazze, Massara andrà così ad arricchire la struttura dirigenziale della Juventus. Nelle prossime ore attese firma e ufficialità alla Continassa.

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