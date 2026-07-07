Eliminato dal mondiale con il suo Portogallo, Rafael Leao sta iniziando a pensare al proprio futuro con l’attaccante che, in più di un’occasione, ha affermato di voler lasciare il Milan.

L’entourage del calciatore è al lavoro per cercare una nuova sistemazione al numero 10 rossonero che ha affermato di voler scegliere o la Spagna o l’Inghilterra per il proprio futuro.

Rafael Leao ha voluto sottolineare la sua decisione di salutare i rossoneri tramite i social. Su Instagram, infatti, il portoghese ha tolto il Milan dalla descrizione del proprio profilo lasciando solamente la nazionale portoghese come squadra di appartenenza. Al momento non ci sono offerte concrete per il suo cartellino, ma il Tottenham si starebbe informando sul suo conto.