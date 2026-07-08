Juve, aumentano le pretendenti per Adzic: la situazione

Il centrocampista della nazionale montenegrina potrebbe andare via in prestito per giocare con maggiore continuità.

La sua stagione era cominciata benissimo con la splendida rete del definitivo 4-3 contro l’Inter, ma poi Vasilije Adzic ha perso diverse posizioni nelle gerarchie della Juventus e con l’arrivo di Luciano Spalletti non ha quasi mai giocato. Adesso il centrocampista montenegrino classe 2006 potrebbe cambiare aria per giocare con maggiore continuità e acquisire ulteriore esperienza in un campionato come quello di Serie A.

Al momento, ci sono almeno 6 squadre sulle tracce di Adzic: lo riferisce in queste ore “Cagliarinews24.com”, secondo cui il nome del 20enne nato a Niksic sarebbe finito sul taccuino di Cagliari, Parma, Sassuolo, Bologna, Lecce e Frosinone.

Attenzione soprattutto al club sardo che, a oggi, sarebbe in vantaggio sulla concorrenza: la Juve crede fortemente in Adzic e se ne priverebbe soltanto con la formula del prestito secco. Come andrà a finire?