Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, aumentano le pretendenti per Adzic: la situazione

Foto dell'autore

Il centrocampista della nazionale montenegrina potrebbe andare via in prestito per giocare con maggiore continuità. 

La sua stagione era cominciata benissimo con la splendida rete del definitivo 4-3 contro l’Inter, ma poi Vasilije Adzic ha perso diverse posizioni nelle gerarchie della Juventus e con l’arrivo di Luciano Spalletti non ha quasi mai giocato. Adesso il centrocampista montenegrino classe 2006 potrebbe cambiare aria per giocare con maggiore continuità e acquisire ulteriore esperienza in un campionato come quello di Serie A.

Adzic, le ultime sul futuro alla Juve
Vasilie Adzic in azione (Ansa) – Calciomercato.it

Al momento, ci sono almeno 6 squadre sulle tracce di Adzic: lo riferisce in queste ore “Cagliarinews24.com”, secondo cui il nome del 20enne nato a Niksic sarebbe finito sul taccuino di Cagliari, Parma, Sassuolo, Bologna, Lecce e Frosinone.

Attenzione soprattutto al club sardo che, a oggi, sarebbe in vantaggio sulla concorrenza: la Juve crede fortemente in Adzic e se ne priverebbe soltanto con la formula del prestito secco. Come andrà a finire?

6985

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

3 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

4 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

5 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU