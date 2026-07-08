Milan, colpo improvviso in attacco: lo manda Ibrahimovic

Rossoneri letteralmente scatenati sul mercato: ecco chi può arrivare dopo Gonçalo Ramos e Mario Gila.

Dopo il deludente quinto posto della passata stagione e la mancata qualificazione in Champions League, il Milan è al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno e tornare a recitare un ruolo da protagonista in Italia e in Europa. La società rossonera ha già preso Gonçalo Ramos e a breve definirà i dettagli relativi a Mario Gila, ma adesso è pronta a calare il tris.

Il prossimo rinforzo del Diavolo, infatti, potrebbe essere Kerim Alajbegovic, esterno offensivo classe 200ù di proprietà del Bayer Leverkusen che lo ha riscattato per circa 8 milioni dalla Red Bull Salisburgo. II maggiore sponsor del 18enne bosniaco è Zlatan Ibrahimovic, che avrebbe contattato in prima persona Gerry Cardinale per convincerlo a investire immediatamente su Alajbegovic.

Attenzione, dunque, a questa pista che potrebbe entrare nel vivo già nel corso dei prossimi giorni: il Milan è scatenato sul mercato in entrata e di certo non vuole fermarsi qui.