La Juventus piomba su Ndicka, occhi in casa Roma per la difesa | CM

La Juventus ha messo nel mirino Ndicka per sistemare la propria difesa con il centrale della Roma che piace molto a Luciano Spalletti.
Un difensore centrale potrebbe presto arrivare alla corte di Luciano Spalletti con la Juventus che è alla ricerca di un centrale per la stagione che sta per prendere il via.
Oltre a Lucumì del Bologna, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la Juventus avrebbe messo nel mirino Evan Ndicka, centrale della Roma per il quale i giallorossi chiedono circa 30 milioni di euro. Un affare non semplice ma che potrebbe accelerare nelle prossime ore, soprattutto se il Bologna non dovesse abbassare le richieste per il difensore colombiano.