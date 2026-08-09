Lucumi-Juve, altro colpo di scena: c’entra Miretti

Il difensore del Bologna e della nazionale colombiana è il prescelto per andare a rinforzare la retroguardia di Luciano Spalletti.

La Juventus vuole mettere a segno un colpaccio anche in difesa e il principale indiziato a trasferirsi in bianconero rimane Jhon Janer Lucumi Bonilla, centrale del Bologna e della nazionale colombiana classe ’98. I rapporti tra i due club sono ottimi e potrebbero favorire il buon esito dell’affare, ma ora spuntano delle altre novità in tal senso.

Secondo quanto riferito in queste ore dal giornalista Michele De Blasis attraverso il proprio profilo X, nei discorsi tra Juve e Bologna non sarebbe più stato fatto il nome di Fabio Miretti come contropartita tecnica per arrivare a Lucumi. I rossoblu chiedono 23-24 milioni di euro per liberare il colombiano, la Juve ne offre 17-18 bonus inclusi.

L’accordo potrebbe essere trovato a metà strada ma senza l’inserimento di Miretti.