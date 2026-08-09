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Lucumi-Juve, altro colpo di scena: c’entra Miretti

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Il difensore del Bologna e della nazionale colombiana è il prescelto per andare a rinforzare la retroguardia di Luciano Spalletti. 

La Juventus vuole mettere a segno un colpaccio anche in difesa e il principale indiziato a trasferirsi in bianconero rimane Jhon Janer Lucumi Bonilla, centrale del Bologna e della nazionale colombiana classe ’98. I rapporti tra i due club sono ottimi e potrebbero favorire il buon esito dell’affare, ma ora spuntano delle altre novità in tal senso.

Juventus, Miretti per Castro
Fabio Miretti (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito in queste ore dal giornalista Michele De Blasis attraverso il proprio profilo X, nei discorsi tra Juve e Bologna non sarebbe più stato fatto il nome di Fabio Miretti come contropartita tecnica per arrivare a Lucumi. I rossoblu chiedono 23-24 milioni di euro per liberare il colombiano, la Juve ne offre 17-18 bonus inclusi.

L’accordo potrebbe essere trovato a metà strada ma senza l’inserimento di Miretti

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