Monza, la rivoluzione è servita: Juric il prescelto, sorpresa in dirigenza | CM

Il club neopromosso in Serie A riparte dall’allenatore croato dopo il divorzio in panchina da Bianco

Svolta Monza, ci siamo per il nuovo allenatore. Nel testa a testa tra Juric e Gilardino ha avuto la meglio l’esperto allenatore croato, fermo dallo scorso novembre dopo l’esonero dall’Atalanta.

Contatto positivo lunedì pomeriggio tra gli agenti di Juric e la dirigenza del Monza, con il Ceo Baldissoni e il Dt Vallone che consegneranno quindi al 50enne tecnico di Spalato il timone dei brianzoli per il dopo Bianco.

Da sistemare gli ultimi dettagli per Juric che, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, firmerà un contratto biennale fino al 2028 con la formazione neopromossa in Serie A.

Ribaltone Monza, non solo Juric: Obiang dal campo al mercato

Arriva così la tanto attesa fumata bianca per la panchina del Monza, dopo giorni abbastanza turbolenti malgrado il ritorno nel massimo campionato.

Prima l’addio di Burdisso, successivamente le tensioni con Bianco che hanno portato all’avvicendamento alla guida tecnica della squadra. Prima dell’ufficialità di Juric il Monza dovrà sistemare l’uscita del mister pugliese, promesso sposo del Pisa e che ha ancora due anni di contratto con i biancorossi.

Novità in panchina ma anche in dirigenza, visto che il posto di Burdisso sarà preso da Obiang. Il centrocampista della Guinea lascerà il calcio giocato (nonostante avesse un altro anno di contratto) e assisterà sul mercato il Dt Vallone. Quest’ultimo guiderà l’area tecnica, con la società che ha preferito affiancargli un profilo giovane ma stimato nell’ambiente brianzolo.