Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Monza, la rivoluzione è servita: Juric il prescelto, sorpresa in dirigenza | CM

Foto dell'autore

Il club neopromosso in Serie A riparte dall’allenatore croato dopo il divorzio in panchina da Bianco

Svolta Monza, ci siamo per il nuovo allenatore. Nel testa a testa tra Juric e Gilardino ha avuto la meglio l’esperto allenatore croato, fermo dallo scorso novembre dopo l’esonero dall’Atalanta.

Monza, Juric nuovo allenatore
Ivan Juric sulla panchina del Monza (Ansa) – Calciomercato.it

Contatto positivo lunedì pomeriggio tra gli agenti di Juric e la dirigenza del Monza, con il Ceo Baldissoni e il Dt Vallone che consegneranno quindi al 50enne tecnico di Spalato il timone dei brianzoli per il dopo Bianco.

Da sistemare gli ultimi dettagli per Juric che, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, firmerà un contratto biennale fino al 2028 con la formazione neopromossa in Serie A.

Ribaltone Monza, non solo Juric: Obiang dal campo al mercato

Arriva così la tanto attesa fumata bianca per la panchina del Monza, dopo giorni abbastanza turbolenti malgrado il ritorno nel massimo campionato.

Monza, Baldissoni su Bianco
Mauro Baldissoni, Ceo del Monza – Calciomercato.it

Prima l’addio di Burdisso, successivamente le tensioni con Bianco che hanno portato all’avvicendamento alla guida tecnica della squadra. Prima dell’ufficialità di Juric il Monza dovrà sistemare l’uscita del mister pugliese, promesso sposo del Pisa e che ha ancora due anni di contratto con i biancorossi. 

Novità in panchina ma anche in dirigenza, visto che il posto di Burdisso sarà preso da Obiang. Il centrocampista della Guinea lascerà il calcio giocato (nonostante avesse un altro anno di contratto) e assisterà sul mercato il Dt Vallone. Quest’ultimo guiderà l’area tecnica, con la società che ha preferito affiancargli un profilo giovane ma stimato nell’ambiente brianzolo. 

5197

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

3 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

4 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

5 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

6 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

7 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU