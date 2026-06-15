Monza, sprint Juric-Gilardino in panchina: prossime ore decisive | CM

Il club brianzolo ripartirà da un nuovo tecnico dopo il divorzio da Bianco: gli ultimi aggiornamenti sulla panchina del Monza

Si va completando il puzzle dei 20 allenatori della prossima Serie A. L’Atalanta è pronta a ufficializzare Sarri, mentre il Milan ha scelto Amorim per ripartire dopo la rivoluzione rossonera.

In attesa che il ‘Diavolo’ liberi definitivamente Allegri, promesso sposo del Napoli. Inoltre, resta vacante al momento anche la panchina del Monza dopo il ritorno nella massima serie. Scintille dopo la promozione tra la società brianzola e Bianco, che hanno portato al divorzio del mister pugliese.

Quest’ultimo è diretto verso il Pisa neoretrocesso, mentre il Monza sta sfogliando la margherita alla ricerca del nuovo allenatore.

Panchina Monza, scatto Juric: è in pole rispetto a Gilardino

Dopo i contatti degli ultimi giorni la scelta sembra ristretta a due nomi: Ivan Juric e Alberto Gilardino. Contatti febbrili tra le parti nelle ultime ore, con il croato che ha scavalcato l’ex bomber della Nazionale come appreso da Calciomercato.it.

Juric al momento è il principale candidato per rimpiazzare Bianco sulla panchina del Monza, con la dirigenza biancorossa che oggi incontrerà gli agenti dell’ex allenatore dell’Atalanta per cercare di chiudere gli accordi. Gilardino rimane in lizza in caso di fumata nera, mentre i brianzoli non hanno approfondito i discorsi per D’Aversa, Vanoli e Baroni.

Per quanto riguarda invece la dirigenza dopo l’addio di Burdisso, non arrivano al momento conferme sulle voci in merito a Massara come nuovo Ds. Vallone è stato confermato nel ruolo di Direttore tecnico dal Ceo Baldissoni e potrebbe avere pieni poteri nell’area tecnica, affiancato da un giovane sul mercato.