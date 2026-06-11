Baldissoni chiarisce: “Bianco non voleva più allenare il Monza”. Dribbling sul sostituto

Nuovo ribaltone al Monza: divorzio tra Bianco e il club brianzolo, l’Ad Baldissoni fa il punto sulla situazione in panchina

Il Monza volta pagina e si affiderà a una nuova guida tecnica dopo l’addio di Paolo Bianco. Malgrado il rinnovo automatico (scattato dopo la promozione) fino al 2028, l’allenatore pugliese ha deciso di chiudere la sua avventura con il sodalizio brianzolo.

A spiegare la situazione sulla panchina del Monza ci ha pensato direttamente l’Ad Mauro Baldissoni: “Ho confermato mille volte Bianco, anche se non ce n’era bisogno visto che ha ancora due anni di contratto. Il mister ieri ci ha detto che non se la sentiva, che non voleva più allenare il Monza. Così gli abbiamo detto: ‘allora dimettiti’”, le parole del dirigente biancorosso intervenendo a una conferenza stampa all’U-Power Stadium.

Panchina Monza, Baldissoni e il post Bianco: “Ancora nessuna decisione”

Baldissoni ha proseguito chiarendo sul divorzio con Bianco: “Per noi era confermato, poi nei giorni scorsi qualcosa è cambiato. I motivi chiedeteli a Bianco, è una sua decisione e noi ne prendiamo atto”.

🗣️ #Monza – L’Ad #Baldissoni: “Ho confermato mille volte #Bianco, anche se non ce n’era bisogno visto che ha ancora 2 anni di contratto. Ieri ci ha detto che non se la sentiva, che non voleva più allenare il Monza. Così gli abbiamo detto: ‘allora dimettiti’” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/VAW9ALXZTm — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 11, 2026

Per la successione di Bianco si fanno diversi nomi, con Vanoli e D’Aversa al momento tra i più gettonati. Baldissoni però non si sbilancia: “Ancora non c’è nessuna decisione, solo questa mattina abbiamo iniziato a parlare con un allenatore. Vanoli? Adesso non facciamo nomi”. Infine sul nuovo Ds per rimpiazzare Burdisso: “Vallone resterà Direttore tecnico”.