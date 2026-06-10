Caos Monza e altro ribaltone: via Bianco, il possibile sostituto | CM

Sarà divorzio tra la squadra brianzola e il tecnico, protagonista della cavalcata promozione

Nuovo ribaltone al Monza. Caos tra dirigenza e panchina in quel di Monzello, con Paolo Bianco che alla fine lascerà la squadra neopromossa in Serie A.

Tutto lasciava presagire la permanenza del tecnico pugliese dopo il confronto di lunedì con la società e il Ceo Baldissoni, che avevano riconfermato il mister protagonista della cavalcata e del ritorno immediato nella massima categoria. Bianco invece, dopo ulteriori riflessioni, ha preferito sancire l’addio con il Monza.

Panchina Monza, Bianco lascia: Vanoli e D’Aversa nomi caldi

Un altro fulmine a ciel sereno per la formazione brianzola, che a inizio settimana aveva salutato l’ormai ex Ds Burdisso per motivi personali (in pole per la sostituzione c’è l’attuale Dt Vallone).

Bianco lascia così la panchina dopo una sola stagione, con l’allenatore foggiano che non era più convinto di restare in Brianza nonostante la fiducia del club e della dirigenza. Per l’allenatore si apriranno adesso le porte del Pisa, dopo gli interessamenti anche di Cremonese e Verona. Mentre il Monza nei prossimi giorni rifletterà sul nuovo tecnico e su chi puntare in panchina dopo l’addio di Bianco (che aveva altri due anni di contratto).

Al momento – come raccolto da Calciomercato.it – sotto la lente d’ingrandimento della società biancorossa ci sono Vanoli e D’Aversa, liberi dopo la fine del rapporto rispettivamente con Fiorentina e Torino. Occhio anche ai profili di Baroni (nome caldo del Verona) e Di Francesco (il cui futuro al Lecce rimane incerto).