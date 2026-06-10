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Caos Monza e altro ribaltone: via Bianco, il possibile sostituto | CM

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Sarà divorzio tra la squadra brianzola e il tecnico, protagonista della cavalcata promozione

Nuovo ribaltone al Monza. Caos tra dirigenza e panchina in quel di Monzello, con Paolo Bianco che alla fine lascerà la squadra neopromossa in Serie A.

Monza, le ultime sul mercato
Nuovo allenatore per il Monza (Ansa) – Calciomercato.it

Tutto lasciava presagire la permanenza del tecnico pugliese dopo il confronto di lunedì con la società e il Ceo Baldissoni, che avevano riconfermato il mister protagonista della cavalcata e del ritorno immediato nella massima categoria. Bianco invece, dopo ulteriori riflessioni, ha preferito sancire l’addio con il Monza.

Panchina Monza, Bianco lascia: Vanoli e D’Aversa nomi caldi 

Un altro fulmine a ciel sereno per la formazione brianzola, che a inizio settimana aveva salutato l’ormai ex Ds Burdisso per motivi personali (in pole per la sostituzione c’è l’attuale Dt Vallone).

Vanoli tra i candidati alla panchina del Monza (Ansa) – Calciomercato.it

Bianco lascia così la panchina dopo una sola stagione, con l’allenatore foggiano che non era più convinto di restare in Brianza nonostante la fiducia del club e della dirigenza. Per l’allenatore si apriranno adesso le porte del Pisa, dopo gli interessamenti anche di Cremonese e Verona. Mentre il Monza nei prossimi giorni rifletterà sul nuovo tecnico e su chi puntare in panchina dopo l’addio di Bianco (che aveva altri due anni di contratto).

Al momento – come raccolto da Calciomercato.itsotto la lente d’ingrandimento della società biancorossa ci sono Vanoli e D’Aversa, liberi dopo la fine del rapporto rispettivamente con Fiorentina e Torino. Occhio anche ai profili di Baroni (nome caldo del Verona) e Di Francesco (il cui futuro al Lecce rimane incerto).

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