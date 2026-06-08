Doppio colpo di scena al Monza: Bianco confermato, via Burdisso | CM

Ore febbrili in casa Monza: il tecnico proseguirà la sua avventura in panchina, mentre lascia il Ds argentino

Giornata dove non sono mancati i colpi di scena in quel di Monza. Doppia sorpresa nel club brianzolo, neopromosso e tornato dopo una sola stagione in Serie A.

La prima riguarda la permanenza in panchina di Paolo Bianco, la seconda invece l’addio del Ds Nicolas Burdisso. Quest’ultimo ha lasciato la carica di uomo mercato per motivi personali e tornare a vivere in Argentina. L’ex difensore saluta la Brianza dopo una sola stagione e al suo posto potrebbe esserci la promozione di Vallone, attuale coordinatore dell’area tecnica.

Panchina Monza, Bianco resta dopo il vertice con la società

Nessun ribaltone invece alla guida tecnica, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni che davano Bianco lontano dalla conferma nonostante la promozione in Serie A.

Nelle ultime ore – come raccolto da Calciomercato.it – c’è stato un confronto chiarificatore tra la dirigenza con a capo il Ceo Baldissoni e l’allenatore pugliese, che ha portato appunto alla permanenza di Bianco sulla panchina del Monza. Progetto condiviso e voglia di ripartire insieme, con le parti che hanno superato qualche turbolenza prima di allontanare definitivamente le nubi sul futuro in Brianza del tecnico.

La società e l’allenatore hanno affrontato anche le tematiche sul mercato per rafforzare la squadra in vista del ritorno in Serie A, con la promozione nella massima serie che ha fatto scattare il rinnovo fino al 2028 per Bianco.