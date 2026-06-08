Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Doppio colpo di scena al Monza: Bianco confermato, via Burdisso | CM

Foto dell'autore

Ore febbrili in casa Monza: il tecnico proseguirà la sua avventura in panchina, mentre lascia il Ds argentino 

Giornata dove non sono mancati i colpi di scena in quel di Monza. Doppia sorpresa nel club brianzolo, neopromosso e tornato dopo una sola stagione in Serie A.

Monza: Bianco resta, addio Burdisso
Burdisso lascia il Monza, confermato Bianco – Calciomercato.it

La prima riguarda la permanenza in panchina di Paolo Bianco, la seconda invece l’addio del Ds Nicolas Burdisso. Quest’ultimo ha lasciato la carica di uomo mercato per motivi personali e tornare a vivere in Argentina. L’ex difensore saluta la Brianza dopo una sola stagione e al suo posto potrebbe esserci la promozione di Vallone, attuale coordinatore dell’area tecnica. 

Panchina Monza, Bianco resta dopo il vertice con la società

Nessun ribaltone invece alla guida tecnica, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni che davano Bianco lontano dalla conferma nonostante la promozione in Serie A.

Monza, Bianco in conferenza
Paolo Bianco, allenatore del Monza – Calciomercato.it

Nelle ultime ore – come raccolto da Calciomercato.itc’è stato un confronto chiarificatore tra la dirigenza con a capo il Ceo Baldissoni e l’allenatore pugliese, che ha portato appunto alla permanenza di Bianco sulla panchina del Monza. Progetto condiviso e voglia di ripartire insieme, con le parti che hanno superato qualche turbolenza prima di allontanare definitivamente le nubi sul futuro in Brianza del tecnico.

La società e l’allenatore hanno affrontato anche le tematiche sul mercato per rafforzare la squadra in vista del ritorno in Serie A, con la promozione nella massima serie che ha fatto scattare il rinnovo fino al 2028 per Bianco. 

4451

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

4 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU