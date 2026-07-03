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Juve, si avvicina il nuovo portiere: affare da 15 milioni

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La società di corso Galileo Ferraris ha scelto quello che sarà il sostituto di Di Gregorio, tutti i dettagli.

La Roma ha respinto l’ultimo rilancio da 42 milioni della Juve per Svilar e, dunque, il club bianconero ha deciso di virare definitivamente su quello che quasi sicuramente sarà il nuovo portiere: Guglielmo Vicario. L’estremo difensore del Tottenham, infatti, è il prescelto della dirigenza di corso Galileo Ferraris per prendere il posto del partente Di Gregorio.

Vicario dà indicazioni alla barriera
Vicario (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto confermato dall’Ansa, i contatti tra Juve e Tottenham sarebbero sempre più frequenti e nei prossimi giorni potrebbero addirittura intensificarsi: Vicario ha una valutazione di circa 15 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata della Vecchia Signora per sistemare la questione portiere.

Carnevali, dunque, letteralmente scatenato in queste ore: il nuovo amministratore delegato della Juve è pronto a chiudere per Muharemovic e Vicario dopo aver definito l’affare Ekhator con il Genoa.

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