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La Juventus vende Thuram, scelto il sostituto: i dettagli

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I bianconeri si apprestano a cedere un pezzo pregiato della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. 

Il calciomercato Juventus stenta a decollare e, a questo punto, appare scontata la cessione di un pezzo pregiato della rosa per dare il via alle danze. Il principale indiziato a fare le valigie è al momento Khéphren Thuram, che viene da una stagione in chiaroscuro e che vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa.

Lobotka in azione
Lobotka (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il centrocampista francese – stando a quanto riferito oggi da ‘Tuttosport’ – sarebbe finito nel mirino di Liverpool, PSG e Galatasaray, pronte a dar vita a una vera e propria asta per il suo cartellino. La Juve, che valuta Thuram almeno 40 milioni di euro, avrebbe già individuati i possibili sostituti del 25enne originario di Reggio Emilia: Franck Kessie o Stanislav Lobotka.

Il primo potrebbe trasferirsi a Torino a parametro zero ma il principale ostacolo rimane l’ingaggio, mentre il centrocampista slovacco ha ancora un altro anno di contratto col Napoli ma sarà difficile convincere De Laurentiis a cederlo proprio ai bianconeri.

 

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