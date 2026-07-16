Roma, offerta da 45 milioni per il colpo scudetto: di chi si tratta

La società giallorossa è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini: le ultimissime.

Malen da solo non basta. Dopo l’ufficialità del rinnovo di Dybala, la Roma è al lavoro per mettere a segno un super colpo in attacco: i profili che piacciono alla dirigenza capitolina sono diversi, ma il prescelto è senza ombra di dubbio Crysencio Jilbert Sylverio Cirro Summerville, esterno olandese di origini surinamesi classe 2001 di proprietà del West Ham.

Secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’, la Roma sarebbe pronta ad affondare il colpo e avrebbe deciso di offrire la bellezza di 45 milioni di euro per convincere il club di Premier League a cedere Summerville.

L’entourage del calciatore ha già fatto sapere di gradire la destinazione e, dunque, la trattativa tra Roma e West Ham potrebbe entrare a breve nel vivo: Gasperini intanto incrocia le dita e si augura di avere presto a disposizione un nuovo esterno d’attacco.