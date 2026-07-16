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Roma, offerta da 45 milioni per il colpo scudetto: di chi si tratta

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La società giallorossa è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini: le ultimissime. 

Malen da solo non basta. Dopo l’ufficialità del rinnovo di Dybala, la Roma è al lavoro per mettere a segno un super colpo in attacco: i profili che piacciono alla dirigenza capitolina sono diversi, ma il prescelto è senza ombra di dubbio Crysencio Jilbert Sylverio Cirro Summerville, esterno olandese di origini surinamesi classe 2001 di proprietà del West Ham.

Crysencio Summerville
Summerville – calciomercato.it (foto Ansa)

Secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’, la Roma sarebbe pronta ad affondare il colpo e avrebbe deciso di offrire la bellezza di 45 milioni di euro per convincere il club di Premier League a cedere Summerville.

L’entourage del calciatore ha già fatto sapere di gradire la destinazione e, dunque, la trattativa tra Roma e West Ham potrebbe entrare a breve nel vivo: Gasperini intanto incrocia le dita e si augura di avere presto a disposizione un nuovo esterno d’attacco.

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