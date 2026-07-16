Juventus, blitz e scippo alla Roma: visite e firma per Celik | CM

L’affondo nelle ultime ore del club bianconero per il jolly turco, che arriva a parametro zero alla corte di Spalletti

Colpo a sorpresa della Juventus. La ‘Vecchia Signora’ nelle ultime ore si è inserita prepotentemente nei discorsi per il rinnovo tra la Roma e Zeki Celik, soffiando il turco ai rivali giallorossi.

Il contratto del laterale classe ’97 con la squadra di Gasperini era scaduto lo scorso 30 giugno e sembrava a un passo dal prolungamento, prima dell’affondo della Juve che ha convinto il giocatore al cambio di maglia. Operazione last minute della dirigenza bianconera con Carnevali, Ottolini e il nuovo Dt Massara che ha spiazzato la Roma, regalando così Celik a Luciano Spalletti.

Calciomercato Juve, un jolly per Spalletti: Celik firma un triennale

Il nazionale turco già a gennaio era stato sondato dalla Juventus, con l’allenatore di Certaldo che apprezza le caratteristiche e la duttilità del 29enne esterno. Celik sembrava ormai a un passo dalla firma sul rinnovo con la Roma, con il blitz della ‘Vecchia Signora’ che ha invece sparigliato per carte.

Il giocatore si trova alla Continassa e ha già sostenuto le rituali visite mediche con la società bianconera. Celik firmerà un contratto triennale fino al giugno 2029 – come raccolto da Calciomercato.it – e nelle prossime ore verrà ufficializzato dalla Juve, prima di mettersi a disposizione di Spalletti per il ritiro precampionato. L’ormai ex laterale della Roma arriva quindi sotto la Mole a parametro zero ed è il secondo colpo del mercato estivo dei bianconeri dopo Ekhator.

🚨 Colpo a sorpresa della Juventus: Celik scippato alla Roma! Blitz in gran segreto dei bianconeri, che hanno beffato la Roma e chiuso l’operazione a parametro zero. Il difensore turco ha già sostenuto le visite mediche ed è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus:… pic.twitter.com/cbnCCSrPGl — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 16, 2026

Ore 21.35 – Il comunicato ufficiale: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Mehmet Zeki Celik; a fronte del tesseramento del calciatore, saranno sostenuti oneri accessori per € 1 milione, pagabili durante l’esercizio. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029“.