Juve, Di Gregorio in uscita: interesse concreto dalla Premier League

L’estremo difensore milanese si appresta a salutare definitivamente la Vecchia Signora, ecco tutti i dettagli.

Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, Michele Di Gregorio lascerà la Juventus nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il portiere milanese classe ’97 ha deluso le aspettative l’anno scorso e ora la società di corso Galileo Ferraris è al lavoro per regalare a Luciano Spalletti un nuovo numero uno (Dibu Martinez o Vicario).

Di Gregorio, che è legato alla Juve da un contratto fino al 30 giugno 2029, vanta diversi estimatori soprattutto in Inghilterra: secondo quanto riferito dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, l’ex Monza sarebbe finito adesso nel mirino del Leeds United, che ha chiuso la scorsa Premier League al 14esimo posto e che ora è pronto a recitare un ruolo da protagonista in questo mercato estivo vista la grande disponibilità economica.

La Juve attende la proposta giusta e spera di cedere Di Gregorio a una buonissima cifra, da rinvestire poi in entrata.