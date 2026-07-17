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Juve, Di Gregorio in uscita: interesse concreto dalla Premier League

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L’estremo difensore milanese si appresta a salutare definitivamente la Vecchia Signora, ecco tutti i dettagli. 

Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, Michele Di Gregorio lascerà la Juventus nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il portiere milanese classe ’97 ha deluso le aspettative l’anno scorso e ora la società di corso Galileo Ferraris è al lavoro per regalare a Luciano Spalletti un nuovo numero uno (Dibu Martinez o Vicario).

Michele Di Gregorio
Di Gregorio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Di Gregorio, che è legato alla Juve da un contratto fino al 30 giugno 2029, vanta diversi estimatori soprattutto in Inghilterra: secondo quanto riferito dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, l’ex Monza sarebbe finito adesso nel mirino del Leeds United, che ha chiuso la scorsa Premier League al 14esimo posto e che ora è pronto a recitare un ruolo da protagonista in questo mercato estivo vista la grande disponibilità economica. 

La Juve attende la proposta giusta e spera di cedere Di Gregorio a una buonissima cifra, da rinvestire poi in entrata.

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