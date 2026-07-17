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Estupinan sempre più vicino all’Aston Villa, l’esterno pronto a salutare

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Pervis Estupinan è pronto a salutare il Milan durante l’estate con il laterale della nazionale ecuadoriana che piace molto all’Aston Villa, pronto a riportarlo in Premier League.

Pervis Estupinan
Estupinan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto si legge in Inghilterra il laterale dovrebbe salutare il Milan per una somma attorno ai 18 milioni di euro. Classe 1998, Estupinan non ha vissuto una stagione positiva in rossonero con il giocatore che potrebbe essere sacrificato per poi finanziare un altro colpo sulla fascia.

L’idea del Milan, infatti, è quella di andare a sostituire Estupinan con Mazraoui, esterno marocchino che piace molto ad Amorim che lo ha avuto a disposizione durante la sua avventura al Manchester United.

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