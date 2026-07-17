Inter, il post Dumfries adesso è un rebus: non c’è solo Spence | CM

Il club nerazzurro a caccia di un nuovo laterale destro dopo il mancato tesseramento di Khalaili: gli ultimi aggiornamenti

Si riparte daccapo in casa Inter per il post Dumfries. Dopo la beffa Palestra, il club campione d’Italia non è riuscito a tesserare Khalaili che è stato bloccato dal CONI.

L’esterno israeliano non ha ottenuto l’idoneità sportiva, con la dirigenza nerazzurra che adesso dovrà trovare un nuovo profilo per la fascia destra del 3-5-2 di Chivu. Marotta e Ausilio in Viale della Liberazione continuano a lavorare per colmare il vuoto e regalare il prima possibile l’erede di Dumfries al tecnico rumeno. Magari già entro la fine del mese, giusto in tempo per la partenza della squadra per la tournée in Asia e Oceania.

Calciomercato Inter, la caccia continua sulla destra: la lista di Ausilio e Marotta

Il nome più caldo al momento è quello di Spence, protagonista al Mondiale con la maglia dell’Inghilterra. Il 25enne in forza al Tottenham è in uscita da Londra, con gli ‘Spurs’ che però non fanno sconti e lo valutano almeno 35 milioni di euro.

L’Inter cercherà di abbassare le pretese, ma intanto valuta altri profili per la corsia destra come appreso da Calciomercato.it. Non c’è infatti solo Spence al centro dei ragionamenti dei nerazzurri, che guardano con attenzione ad esempio anche a Guela Doue dello Strasburgo. Di recente è stato proposto inoltre Molina, con il nazionale argentino che può lasciare l’Atletico Madrid.

Prossimamente potrebbe scalare posizioni l’ex juventino Alberto Costa, sondato lo scorso gennaio e che nell’ultima stagione si è messo in evidenza al Porto. Più indietro invece nell’ordine di gradimento Dodò e Cambiaso, che non convincono appieno dirigenza e allenatore.