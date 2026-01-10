Da Dodò all’ex Juve: l’Inter in agguato per il sostituto di Dumfries | CM.IT

In casa nerazzurra non escludono l’arrivo di un nuovo laterale sulla corsia destra dopo l’infortunio dell’olandese

L’Inter prepara la partitissima di domani sera a San Siro contro il Napoli, con la possibilità di dare una bella spallata alla corsa scudetto al giro d boa del campionato.

Allo stesso tempo la dirigenza nerazzurra tiene le antenne dritte sul mercato, specialmente sulla corsia destra dopo il pesante infortunio alla caviglia accusato da Dumfries. L’arrivo di un nuovo esterno non è un urgenza alla Pinetina, considerando la fiducia riposta nelle ultime uscite in Luis Henrique e la possibilità per Chivu di utilizzare all’occorrenza nel ruolo anche Carlos Augusto, Diouf e il rientrante ma sempre efficiente Darmian.

Inoltre, Dumfries potrebbe accorciare i tempi di recupero e rientrare con qualche settimana di anticipo. Questo non vuol dire che il mercato dell’Inter sia chiuso, con Marotta e Ausilio sempre in prima linea per prendere al balzo eventuali opportunità che potrebbero presentarsi da qui alla fine della finestra invernale.

Gli occhi dell’Inter sulla penisola iberica: Alberto Costa, Fresneda e Martinez tra le opzioni per la corsia destra

Sfumato Cancelo e vista la netta chiusura dell’Atalanta per Palestra, l’Inter sta esplorando altre soluzioni tra Italia ed estero. In Serie A piace Dodò, con il brasiliano che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con la Fiorentina.

Difficilmente però il nuovo Dt dei viola Paratici si priverà in questo momento della stagione di un titolarissimo come l’ex Shakhtar, se non per un’offerta irrinunciabile. In casa Bologna invece fari puntati su Holm, già nei radar di Ausilio ai tempi dello Spezia.

L’Inter guarda inoltre oltre i confini nazionali, specialmente nella penisola iberica. Un profilo che intriga è quello dell’ex juventino Alberto Costa, che sta dimostrando tutto il suo valore al Porto. I ‘Dragoes’ però non sono intenzionati a privarsi del classe 2003 a stagione in corso e tutto potrebbe essere rimandato quindi al mercato estivo. Sempre in Portogallo – come raccolto da Calciomercato.it – sui taccuini dei dirigenti di Viale della Liberazione è finito il file di Ivan Fresneda, 21enne laterale dello Sporting Club Portugal.

Lo spagnolo (vicinissimo al Como un anno fa) ha un prezzo abbordabile intorno ai 15 milioni di euro e rientra nella politica di Oaktree di investire sui giovani. Come Fresneda in quest’ottica rientra anche Arnau Martinez, esterno in forza al Girona. Cresciuto nelle giovanili del Barcelona, il classe 2003 era stato sondato la scorsa estate da Milan e Juventus.

Profilo duttile, l’ex Barça può agire anche da braccetto difensivo e con il contratto in scadenza nel 2027 ha una valutazione intorno ai 10 milioni. Non convince invece al momento Mazraoui, poco utilizzato al Manchester United e accostato alla Juve.