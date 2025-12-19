L’Inter e il dopo Dumfries: fari puntati sull’avversario in Supercoppa | CM.IT

Si riaccende una pista per la corsia destra: tutte le soluzioni al vaglio della dirigenza nerazzurra per ovviare al pesante all’infortunio dell’olandese

Una mazzata per l’Inter l’infortunio di Denzel Dumfries, costretto all’operazione per risolvere il problema alla caviglia e che non rientrerà prima di fine febbraio.

Un guaio non di poco conto per Chivu, che sarà costretto a rinunciare al nazionale olandese per almeno due mesi. L’allenatore rumeno per il momento continuerà a puntare su Luis Henrique sulla corsia destra, confermando il brasiliano dal primo minuto anche nella semifinale di questa sera in Supercoppa a Riyadh contro il Bologna.

La dirigenza nerazzurra, in chiave mercato, sta valutando attentamente la situazione insieme a mister Chivu e se intervenire nel ruolo per coprire l’assenza di un elemento chiave come Dumfries in vista della sessione di gennaio.

Calciomercato Inter, Palestra il preferito: colpaccio rimandato a giugno?

Il nome in cima ai desideri di Marotta e Ausilio rimane Palestra, ma sarà impresa ardua strapparlo all’Atalanta in questa finestra invernale. Gli orobici infatti non hanno intenzione di interrompere il prestito del giovane laterale al Cagliari, con l’obiettivo di fargli continuare il percorso di crescita fino al termine della stagione.

Se ne riparlerà probabilmente in estate, ma anche in quel frangente servirà davvero un’offerta importante per persuadere l’Atalanta. La ‘Dea’ punta su Palestra per il futuro e valuta il proprio gioiello non meno di 40 milioni di euro. L’Inter così sta esplorando altre piste, preferibilmente profili che già conoscano o che militano nel campionato di Serie A.

Dodò è sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza interista, anche in virtù della sua situazione contrattuale. Il rinnovo con la Fiorentina è in salita e a giugno sarà a un solo anno dalla scadenza del contratto. Il brasiliano a gennaio potrebbe quindi liberarsi per una cifra tra i 15 e i 20 milioni, con il suo agente che lo scorso luglio era stato intercettato nella sede di Viale della Liberazione.

Inter, non solo Dodò: rispunta Holm per rimpiazzare Dumfries

Oltre a Dodò occhio anche a un altro ‘italiano’ come Holm, questa sera avversario proprio dell’Inter nella sfida di Supercoppa con la maglia del Bologna. Lo svedese già ai tempi dello Spezia era stato seguito dal Ds Ausilio e ha una valutazione intorno ai 15 milioni di euro come raccolto da Calciomercato.it.

Riflessioni in corso all’Inter tra la dirigenza e Chivu sulle prossime mosse per sostituire eventualmente Dumfries, ma non è da scartare la possibilità che l’investimento sulla fascia destra sia rimandato a fine stagione, quando potrebbe consumarsi il divorzio con l’olandese. L’allenatore rumeno è intenzionato a dare continuità a Luis Henrique e in alternativa puntare nel ruolo su elementi duttili come Carlos Augusto, Diouf e Darmian.