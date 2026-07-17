Dopo Napoli e Roma, arriva la Juve: 45 milioni non bastano

I bianconeri sono stati accostati ad un calciatore seguito da partenopei e giallorossi

La grande rivalità tra Juventus, Napoli e Roma è destinata ad infiammare anche le dinamiche di calciomercato. La necessità di rinforzare la rosa praticamente negli stessi settori del campo porterà i tre club ad entrare inevitabilmente in rotta di collisione.

E dopo lo scippo di Celik da parte dei bianconeri, le incursioni nemiche non sono ancora finite. È quanto sta accadendo, ad esempio, anche a centrocampo dove, secondo Transferfeed, i bianconeri si sono iscritti alla molto complicata corsa ad un obiettivo dei giallorossi e dei partenopei.

Durante gli ultimi sondaggi con il Tottenham per Vicario, la dirigenza zebrata ha chiesto informazioni anche per Lucas Bergvall. Reduce da una stagione insoddisfacente a livello di minutaggio, il nazionale svedese vorrebbe lasciare gli Spurs, che hanno rinforzato il centrocampo con Tonali e Mateus Fernandes.

Come per Napoli e Roma, tuttavia, il grande ostacolo è rappresentato dalla valutazione iniziale del calciatore, fissata a 50 milioni di sterline. Una cifra elevatissima che rende più plausibile un trasferimento ad un club inglese, anche se nelle scorse settimane è stata rifiutata un’offerta da circa 45 milioni di euro da parte del Nottingham Forest.