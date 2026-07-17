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Milan, svuota l’armadietto e vola in Premier: 18 milioni

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La società rossonera è sempre molto attiva sul mercato, questa volta in uscita: ecco tutti i dettagli. 

Il 24 luglio dello scorso anno veniva acquistato dal Milan per 17 milioni di euro più 2 milioni di bonus, ma Pervis Estupinan può salutare la Serie A dopo appena dodici mesi. Il laterale ecuadoriano ha deluso le aspettative e perso nel tempo diversi posizioni nelle gerarchie dell’ormai ex allenatore Max Allegri e adesso appare probabilissima una sua cessione.

Pervis Estupinan
Estupinan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto riportato da ‘The Telegraph’, l’Aston Villa avrebbe mostrato nelle ultime ore un forte interesse per il calciatore classe ’88 che è un pupillo di Unai Emery: il Milan chiede circa 20 milioni di euro per liberarlo subito, mentre la compagine inglese ne offre di meno.

A questo punto, l’accordo tra i due club potrebbe essere raggiunto a metà strada (18 milioni) con Estupinan che appare sempre più vicino al ritorno in Premier League dopo l’esperienza al Brighton dal 2022 al 2025.

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