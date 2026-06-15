Diego Coppola verso il ritorno in Serie A, affare in chiusura

Diego Coppola si avvicina al ritorno in Serie A con il difensore centrale che è finito nel mirino di un club, pronto a chiudere il colpo per tornare nel nostro campionato.

Classe 2003, il difensore italiano ha vissuto una buona seconda parte di seconda parte di stagione con il Paris FC, squadra che lo ha prelevato in prestito secco dal Brighton.

Il centrale italiano ha vissuto una buona stagione con il Verona nel 2024/2025, venendo poi acquistato dal Brighton dove ha trovato poco spazio. Durante il mercato di gennaio, però, il centrale ha trovato una nuova sistemazione a Parigi, facendo molto bene nel club parigino e rientrando anche nel giro della nazionale azzurra.

La Lazio, alla ricerca di un sostituto di Romagnoli, pronto a trasferirsi in Qatar, è pronta a fare un tentativo con il Brighton per riportare il centrale in Serie A, un affare che potrebbe costare circa 15 milioni di euro alla squadra capitolina.