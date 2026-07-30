Fiorentina, Paratici è scatenato: altro arrivo da Madrid

I viola non si fermano più e piazzano il sesto colpo di mercato: i tifosi adesso sognano davvero in grande.
La Fiorentina è, senza ombra di dubbio, la squadra più attiva della Serie A in questi primi due mesi di calciomercato. La società viola, infatti, ha messo a segno quello che è il sesto colpaccio in entrata di una campagna acquisti fin qui davvero importante.
Si tratta di Víctor “Valde” Valdepeñas Talavera, laterale spagnolo classe 2006 proveniente dal Real Madrid: il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, avrebbe raggiunto l’intesa definitiva con i Blancos sulla base di 8 milioni di euro più il 50% sulla rivendita in favore del club spagnolo che inoltre vanta anche un diritto di ricompra.
I tifosi viola adesso sognano in grande: quella che sta nascendo è una grandissima Fiorentina che si appresta, dunque, a essere tra le protagoniste assolute della prossima stagione.