Juventus, fumata bianconera: Alajbegovic pronto a volare verso Torino | CM

La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ ha completato nelle ultime ore l’ingaggio dal Bayer Leverkusen del gioiello bosniaco. Tutti i dettagli dell’operazione

La Juventus ha definito l’arrivo di Kerim Alajbegovic dopo i contatti proficui dei giorni scorsi con il Bayer Leverkusen e l’entourage del bosniaco.

Il club bianconero questa mattina ha chiuso l’ingaggio del giovane talento, che sbarcherà quindi alla corte di Spalletti insieme a Kolo Muani. Doppio colpo in poche ore per la dirigenza della Continassa, con i due giocatori che in serata saranno a Torino come raccolto da Calciomercato.it.

Calciomercato Juve, i dettagli del colpo Alajbegovic

Alajbegovic firmerà un contratto pluriennale fino al 2031 con la Juve, che ha sorpassato specialmente la concorrenza del Chelsea. In Serie A, oltre ai bianconeri, anche Atalanta e Napoli avevano sondato concretamente il bosniaco.

🇧🇦 La #Juventus dopo #KoloMuani ha definito anche l’ingaggio di Kerim #Alajbegovic: il talento bosniaco classe 2007 arriva a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen per circa 35 milioni tra parte fissa e bonus ✈️ Il giocatore nelle prossime ore sarà a Torino, previste domani le… pic.twitter.com/Rbx0aKVJlg — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 30, 2026

Per il trequartista classe 2007 la Juventus verserà circa 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus nelle casse del Bayer Leverkusen. Nella giornata di venerdì sono previste le rituali visite al J-Medical e la firma sul contratto in sede per Alajbegovic, che insieme a Kolo Muani partirà nei prossimi giorni con il resto della squadra per la tournée tra Asia e Oceania.