Roma show, altro colpaccio dopo Castro: 15 milioni

Giallorossi scatenati in queste ultimissime ore di calciomercato: ecco chi è il nuovo rinforzo, i dettagli.

La Roma fa sul serio in vista della prossima stagione e mette a segno un altro colpaccio di mercato, dopo Castro dal Bologna. La società giallorossa era infatti alla ricerca di un nuovo difensore e in queste ore ha in pratica definito l’operazione relativa all’acquisto di Konstantinos Koulierakis, classe 2003 del Wolfsburg e della nazionale greca.

L’accordo tra il club giallorosso e quello di Bundesliga è stato trovato sulla base di circa 15 milioni di euro fra parte fissa e bonus. Koulierakis, che di recente era stato accostato anche ad altre compagini europee, ha già dato l’ok al suo approdo nella capitale e nelle prossime ore dovrebbe sottoporsi alle visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto con il club allenato da Gian Piero Gasperini.