Napoli, Allegri apre alla cessione: si trasferisce in Bundesliga

Grandi movimenti in casa azzurra in vista della nuova stagione ormai alle porte, ecco le ultimissime.

Era tornato al Napoli per giocarsi finalmente le sue carte, ma le prime settimane di ritiro non sono state convincenti e ora Max Allegri ha aperto alla cessione di Jesper Lindstrøm. Il 26enne della Nazionale danese, dunque, si appresta a salutare nuovamente il club azzurro dopo le recenti esperienze in prestito all’Everton e al Wolfsburg.

Lo riferisce la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui Lindstrøm sarebbe ormai vicinissimo al trasferimento allo Schalke 04: l’operazione tra il Napoli e la compagine di Bundesliga dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito secco fino al termine della stagione in corso.

Max Allegri ha in mente altre soluzioni tattiche e altri profili per il suo Napoli e, dunque, non c’è posto per Lindstrøm che ha ormai le valigie pronte: la fumata bianca è attesa per le prossime ore.