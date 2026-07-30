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Napoli, si cerca il sostituto di Buongiorno: due i nomi caldi

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Max Allegri ha chiesto un nuovo difensore e ora il presidente De Laurentiis è pronto ad accontentarlo. 

Il problema al ginocchio si è rivelato alla fine più grave del previsto e, proprio per questo motivo, Alessandro Buongiorno si è sottoposto nei giorni scorso a un intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi di gioco per almeno 3 mesi. Una tegola devastante per il Napoli che, dunque, è alla ricerca di un nuovo difensore.

De Laurentiis prima di una partita del Napoli
De Laurentiis (AnsaFoto) – Calciomercato.it

I nomi più caldi – secondo quanto evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’ – sarebbero al momento due: Benoit Badiashile e Jean-Clair Todibo.

Il primo è un classe 2001 di proprietà del Chelsea, con cui i rapporti sono buonissimi a tal punto che a Napoli ci sarebbe grandissimo ottimismo in merito al felice esito della trattativa. Attenzione, però, anche al francese classe ’99 del West Ham che però piace tantissimo anche all’Olympique Marsiglia. Corsa a due, dunque, per il nuovo difensore centrale del Napoli: chi la spunterà alla fine?

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