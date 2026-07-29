Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Kolo Muani ma non solo: la Juventus vuole chiudere per un altro centravanti

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

La Juventus sta chiudendo per Kolo Muani in queste ore con i bianconeri che potrebbero rinforzare ulteriormente la propria rosa con un altro attaccante.

Oltre al francese, infatti, in casa Juventus si pensa all’arrivo di Joshua Zirkzee, attaccante in uscita dal Manchester United che da giorni è finito nel mirino dei bianconeri. La punta potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Zirkzee piace molto anche al Como che è alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Cesc Fabregas per la stagione che sta per prendere il via con l’olandese pronto a tornare in Serie A dopo due anni difficili in Inghilterra.

8743

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

3 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

4 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

5 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

6 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU