Kolo Muani ma non solo: la Juventus vuole chiudere per un altro centravanti

La Juventus sta chiudendo per Kolo Muani in queste ore con i bianconeri che potrebbero rinforzare ulteriormente la propria rosa con un altro attaccante.
Oltre al francese, infatti, in casa Juventus si pensa all’arrivo di Joshua Zirkzee, attaccante in uscita dal Manchester United che da giorni è finito nel mirino dei bianconeri. La punta potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.
Zirkzee piace molto anche al Como che è alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Cesc Fabregas per la stagione che sta per prendere il via con l’olandese pronto a tornare in Serie A dopo due anni difficili in Inghilterra.