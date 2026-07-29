Fullkrug nel mirino della Lazio, il centravanti tedesco può tornare in Serie A

Niclas Fullkrug può tornare in Serie A in vista della prossima stagione con la Lazio che ha messo nel mirino il centravanti tedesco reduce da una seconda parte di campionato con il Milan.
Stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, la punta tedesca sarebbe sulla lista dei desideri di Gennaro Gattuso, nuovo allenatore biancoceleste che è alla ricerca di un nuovo centravanti per la sua Lazio.
Il cartellino è ancora di proprietà del West Ham che sarebbe disposto a cedere il giocatore per una somma di poco superiore ai 3 milioni di euro. La retrocessione degli Hammers, poi, può facilitare l’affare con il tedesco disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di arrivare nella capitale.