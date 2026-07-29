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Fullkrug nel mirino della Lazio, il centravanti tedesco può tornare in Serie A

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Niclas Fullkrug può tornare in Serie A in vista della prossima stagione con la Lazio che ha messo nel mirino il centravanti tedesco reduce da una seconda parte di campionato con il Milan.

Niclas Fullkrug
Fullkrug nel mirino della Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, la punta tedesca sarebbe sulla lista dei desideri di Gennaro Gattuso, nuovo allenatore biancoceleste che è alla ricerca di un nuovo centravanti per la sua Lazio.

Il cartellino è ancora di proprietà del West Ham che sarebbe disposto a cedere il giocatore per una somma di poco superiore ai 3 milioni di euro. La retrocessione degli Hammers, poi, può facilitare l’affare con il tedesco disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di arrivare nella capitale.

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