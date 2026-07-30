Juve, clamoroso scambio per Di Gregorio: la decisione definitiva

L’ex Monza si avvicina a grandi passi all’addio ai bianconeri, ma la decisione di queste ore spiazza tutti.

Michele Di Gregorio si appresta a dire addio alla Juventus, a due anni dal suo trasferimento a Torino. L’ex Monza non ha convinto e adesso la dirigenza valuta proposte per il suo cartellino e al contempo studia alcuni nomi per la sua sostituzione (Dibu Martinez e Suzuki su tutti).

Spunta, però, un clamoroso retroscena che riguarda proprio Di Gregorio. Secondo quando riferito oggi dal quotidiano ‘Tuttosport’, la Juve avrebbe detto no nei giorni scorsi a una clamorosa proposto di scambio dell’Arsenal tra il 29enne milanese e Kepa Arrizabalaga.

Il 31enne spagnolo non stuzzica la fantasia dei vertici societari bianconeri che, dunque, valutano altri profili per la porta della Vecchia Signora. Secondo voi chi sarà alla fine il nuovo numero 1 della Juventus targata 2026/2027?