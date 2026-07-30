Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, clamoroso scambio per Di Gregorio: la decisione definitiva

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

L’ex Monza si avvicina a grandi passi all’addio ai bianconeri, ma la decisione di queste ore spiazza tutti. 

Michele Di Gregorio si appresta a dire addio alla Juventus, a due anni dal suo trasferimento a Torino. L’ex Monza non ha convinto e adesso la dirigenza valuta proposte per il suo cartellino e al contempo studia alcuni nomi per la sua sostituzione (Dibu Martinez e Suzuki su tutti).

Di Gregorio durante una partita della Juve
Di Gregorio (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Spunta, però, un clamoroso retroscena che riguarda proprio Di Gregorio. Secondo quando riferito oggi dal quotidiano ‘Tuttosport’, la Juve avrebbe detto no nei giorni scorsi a una clamorosa proposto di scambio dell’Arsenal tra il 29enne milanese e Kepa Arrizabalaga.

Il 31enne spagnolo non stuzzica la fantasia dei vertici societari bianconeri che, dunque, valutano altri profili per la porta della Vecchia Signora. Secondo voi chi sarà alla fine il nuovo numero 1 della Juventus targata 2026/2027?

8748

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

5 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

6 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

7 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU