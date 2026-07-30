Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Stones sbarca a Milano: “Felice di essere all’Inter”. Visite e firma per l’inglese | VIDEO CM

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il 32enne difensore ex Manchester City è arrivato questa mattina in Italia per firmare il contratto con il club nerazzurro

John Stones sbarca a Milano, pronto per diventare nelle prossime ore un nuovo giocatore dell’Inter. 

Inter, l'arrivo di Stones
John Stones a Milano – Foto Calciomercato.it

L’esperto difensore inglese è arrivato questa mattina poco dopo le 9 allo scalo di Linate Prime con un volo privato da Ibiza, dove sta trascorrendo le vacanze con la famiglia dopo il Mondiale giocato con la maglia dell’Inghilterra. Sorrisi e primissime parole da nerazzurro per l’ex Manchester City: “Sono felice ed entusiasta di essere qui”, le dichiarazioni raccolte dall’inviato di Calciomercato.it.

Calciomercato Inter, ecco Stones: contratto biennale per l’ex City

Stones adesso sosterrà le rituali visite mediche tra la clinica Humanitas di Rozzano e il Coni per l’idoneità sportiva, prima di recarsi nella sede di Viale della Liberazione per la firma sul contratto con l’Inter.

Il 32enne centrale inglese sottoscriverà un biennale fino al giugno 2028 con la società campione d’Italia, con un ingaggio da circa 4 milioni di euro netti più bonus a stagione. Stones questa estate ha salutato dopo dieci stagioni il Manchester City a parametro zero, visto il mancato rinnovo con i ‘Citizens’. L’Inter ha battuto la concorrenza di alcune big di Premier League, mentre in Serie A anche la Juventus aveva sondato il giocatore.

Stones proseguirà nei prossimi giorni le vacanze e tornerà tra poco meno di due settimane a Milano per mettersi a disposizione di Chivu.

8755

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

3 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

6 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU