Stones sbarca a Milano: “Felice di essere all’Inter”. Visite e firma per l’inglese | VIDEO CM

Il 32enne difensore ex Manchester City è arrivato questa mattina in Italia per firmare il contratto con il club nerazzurro

John Stones sbarca a Milano, pronto per diventare nelle prossime ore un nuovo giocatore dell’Inter.

L’esperto difensore inglese è arrivato questa mattina poco dopo le 9 allo scalo di Linate Prime con un volo privato da Ibiza, dove sta trascorrendo le vacanze con la famiglia dopo il Mondiale giocato con la maglia dell’Inghilterra. Sorrisi e primissime parole da nerazzurro per l’ex Manchester City: “Sono felice ed entusiasta di essere qui”, le dichiarazioni raccolte dall’inviato di Calciomercato.it.

Calciomercato Inter, ecco Stones: contratto biennale per l’ex City

Stones adesso sosterrà le rituali visite mediche tra la clinica Humanitas di Rozzano e il Coni per l’idoneità sportiva, prima di recarsi nella sede di Viale della Liberazione per la firma sul contratto con l’Inter.

✈️ #Inter – John #Stones è sbarcato a Milano: adesso le visite mediche tra Humanitas e Coni prima della firma sul contratto biennale con il club nerazzurro 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/HmWBijbkQG — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 30, 2026

Il 32enne centrale inglese sottoscriverà un biennale fino al giugno 2028 con la società campione d’Italia, con un ingaggio da circa 4 milioni di euro netti più bonus a stagione. Stones questa estate ha salutato dopo dieci stagioni il Manchester City a parametro zero, visto il mancato rinnovo con i ‘Citizens’. L’Inter ha battuto la concorrenza di alcune big di Premier League, mentre in Serie A anche la Juventus aveva sondato il giocatore.

Stones proseguirà nei prossimi giorni le vacanze e tornerà tra poco meno di due settimane a Milano per mettersi a disposizione di Chivu.