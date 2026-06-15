L’attaccante turco non ha brillato contro l’Australia, ma resta un nome caldo del calciomercato
La vittoria dell’Australia contro la Turchia è stata una delle sorprese di questa prima giornata dei Mondiali 2026. Entrato in campo dopo l’intervallo, Kenan Yildiz non è riuscito a sovvertire le sorti dell’incontro, incassando così un’altra delusione dopo la mancata qualificazione alla Champions League.
Dopo il rinnovo fino al 30 giugno del 2030 firmato a febbraio, l’attaccante turco ha realizzato solamente due gol in campionato, ma nonostante ciò resta uno dei bianconeri più chiacchierati in ottica calciomercato. La Juventus e Luciano Spalletti considerano incedibile il numero 10, ma le big europee, in Premier in particolar modo, non si arrendono.
Secondo Sacha Tavolieri, infatti, l’Arsenal non ha ancora mollato la presa sul 21enne di Regensburg. Secondo il giornalista belga, i Gunners sarebbero pronti a pagare circa 100 milioni di euro per Yildiz, ma al momento non esiste ancora alcuna trattativa avanzata.