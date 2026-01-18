Atalanta
Nico Paz, Arda Guler e Mastantuono: ecco chi può davvero arrivare all’Inter | CM

Foto dell'autore

Oaktree punta a un colpo mediatico e dal futuro assicurato per la prossima estate: nei radar dei nerazzurri i tre gioielli del Real Madrid

L’Inter veleggia in vetta alla classifica dopo aver conquistato il platonico titolo di campione d’Inverno. Un’altra vittoria preziosissima sull’insidioso campo dell’Udinese, firmata dal solito Lautaro Martinez.

Nico Paz, le ultime sul futuro all'Inter
Nico Paz ancora nel mirino dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Il ‘Toro’ argentino è sempre più capocannoniere del campionato con 11 reti, mentre complessivamente sono 15 i gol stagionali sommati ai centri realizzati in Champions League. Lautaro è il trascinatore della formazione di Chivu, prima candidata per il successo finale in campionato. Lo scudetto è l’obiettivo primario dell’Inter, dopo la delusione della scorsa stagione e il titolo perso al fotofinish a scapito del Napoli.

Intanto i vertici di Okatree pianificano quello che sarà il futuro del club nerazzurro, con il desiderio di un colpo ‘mediatico’ in vista del prossimo mercato estivo.

Calciomercato, Nico Paz e Arda Guler blindati: c’è Mastantuono per l’Inter

L’ultima estate l’Inter ha cercato di portare a Milano un profilo della levatura di Lookman, scontrandosi però con le richieste dell’Atalanta sull’attaccante nigeriano. Un altro colpo di spessore sarebbe stato l’arrivo a Milano di Kone, dichiarato però incedibile dalla Roma.

Mastantuono piace all'Inter sul mercato
Franco Mastantuono, classe 2007 (Ansa) – Calciomercato.it

Adesso l’Inter cerca un giocatore giovane e di talento, in grado in prospettiva di diventare un punto di riferimento a livello mondiale e un futuro Pallone d’Oro. Torna di moda così il nome di Nico Paz, già l’anno scorso in orbita Inter. L’assalto però al diamante pregiato del Como è molto complicato, quasi impossibile vista la volontà del Real Madrid di ripotarlo alla Casa Blanca e puntarci per le prossime stagioni. L’ultima estate, ad esempio, le ‘Merengues’ hanno rifiutato un’offerta da 70 milioni di euro del Tottenham.

Come Nico Paz – secondo quanto raccolto da Calciomercato.itil Real ha blindato pure Arda Guler, che dopo un periodo di apprendistato si è guadagnato ad appena 20 anni i galloni da titolare nella squadra più titolata al mondo. Anche per il turco la strada è sbarrata, mentre un’apertura potrebbe arrivare per Franco Mastantuono. L’ex River Plate sta faticando a Madrid e i ‘Blancos’ starebbero pensando a un percorso in stile Nico Paz, permettendogli di giocare con continuità e inserendo un diritto di recompra nell’affare. 

Mastantuono è stato pagato 45 milioni di euro la scorsa estate e al momento tra i gioielli del Real Madrid è quello con più chance di lasciare la Spagna e alla portata dell’Inter. 

