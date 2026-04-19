Il prescelto è Giuntoli, ci siamo: l’ex Juve pronto a ripartire

Cristiano Giuntoli è pronto a tornare in pista dopo l’addio alla Juventus: ecco dove potremmo vederlo l’anno prossimo.

Lo scorso 3 giugno ha risolto il suo contratto con la Juventus, ma adesso Cristiano Giuntoli è pronto a ripartire. Il dirigente originario di Firenze è stato accostato con una certa insistenza alla Roma nell’ultimo periodo, anche se al momento la pista più concreta è quella che porta Giuntoli in Francia. Ma procediamo con ordine e proviamo a fare chiarezza.

Giuntoli – secondo quanto evidenziato in queste ore da ‘Marca’ – potrebbe infatti trasferirsi presto all’Olympique Marsiglia, club in cui ha allenato Roberto De Zerbi dal 2024 a allo scorso 11 febbraio: il proprietario dell’OM, Frank McCourt, avrebbe convinto Medhi Benatia a rimanere fino al termine della stagione, quando ci sarà la separazione definitiva tra l’ex Roma e il club di Ligue1.

Proprio per questo motivo, il Marsiglia starebbe valutando diversi profili per il ruolo di direttore sportivo e il prescelto sarebbe Cristiano Giuntoli, grazie alla sua esperienza in club di primissima fascia come Napoli e Juventus.