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Juve-Bologna, Spalletti fa fuori il più in forma: va in panchina

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Cresce l’attesa per la sfida di questa sera tra Juventus e Bologna: c’è una novità di formazione in casa bianconera. 

Questa sera, alle ore 20;45, Juventus e Bologna si affrontano nel posticipo della 33esima giornata di Serie A. I bianconeri, con un successo, hanno l’opportunità di allungare su Como e Roma in ottica quarto posto e faranno di tutto per sfruttare il fattore campo, ma guai a sottovalutare la squadra di Italiano ha già dimostrato quest’anno di potersela giocare con chiunque.

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Boga (ANSA) Calciomercato.it

Spalletti conferma il 4-2-3-1 con Thuram, Locatelli a centrocampo e il trio composto da Conceiçao, McKennie, Yildiz alle spalle dell’unica punta David: panchina, dunque, per Boga, che proprio una settimana fa aveva deciso la complicatissima sfida contro l’Atalanta.

Ecco le probabili formazioni di Juventus-Bologna, match valevole per il 33esimo turno di Serie A:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.

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