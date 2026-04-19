Dal Milan alla Juve, svolta a sinistra: stretta di mano a 12 milioni

Considera chiusa la sua avventura in rossonero. Le ultime

Possibile svolta a sinistra per Juve e Milan. Basta volerlo, è lì a disposizione. Un nome importante, tra i migliori del suo ruolo nel panorama calcistico internazionale.

Alejandro Grimaldo, 30 anni di Valencia in forza al Bayer Leverkusen dal 2023. Arrivò a zero, al termine dell’esperienza e del contratto con il Benfica. Stando alle ultime indiscrezioni considera chiuso il suo ciclo in Bundesliga, specificatamente nel club delle ‘Aspirine’. In poche parole, si è messo sul mercato per iniziare una nuova avventura altrove.

Grimaldo ‘sogna’ la Liga, quel Barcellona nel quale è cresciuto non solo calcisticamente. Il piano B sarebbe rappresentato dall’Atletico Madrid, che però sull’out sinistro si è più che coperto con l’atalantino Ruggeri. Insomma, le due spagnole non sembrano adesso destinazioni verosimili.

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Occhio anche alla Serie A per Grimaldo. Per il tedesco ‘Fussballdaten’, infatti, Juventus e Milan sarebbero interessati al suo profilo. Parliamo pur sempre di uno dei migliori laterali mancini in circolazione, con numeri importanti anche nella stagione in corso: ben 14 gol e 11 assist considerate tutte le competizioni. Siccome non è più giovanissimo e ha il contratto che scade nel 2027, per la fonte teutonica potrebbe essere acquistato per circa 12 milioni di euro.