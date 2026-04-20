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Akanji allo scoperto: “Non è il momento giusto. Perché ho preferito l’Inter al Milan”

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Il difensore elvetico ha risposto anche sul suo compagno di reparto Bastoni

“Vogliamo fare una bella prestazione e andare in finale”. Così Manuel Akanji a ‘Sportmediaset’ alla vigilia della gara col Como valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Al ‘Meazza’ l’Inter partirà con i favori del pronostico dopo lo 0-0 dell’andata e il recentissimo successo in campionato contro la formazione di Fabregas.

Akanji durante una intervista
Akanji allo scoperto: “Non è il momento giusto. Perché ho preferito l’Inter al Milan” – Calciomercato.it

Akanji ‘sogna’ il double, Scudetto (ormai una formalità) e Coppa Italia: “Riuscirci al primo anno in Italia sarebbe bellissimo”. Diciamolo chiaramente, il difensore svizzero è stato l’unico vero grande acquisto dell’Inter nello scorso calciomercato estivo.

L’obbligo di riscatto scatterà alla conquista del Tricolore, quindi ci siamo, anche se sul proprio futuro l’ormai ex Manchester City continua a glissare: “Se e quando vinceremo questi trofei, arriverà il tempo di sederci a un tavolo e decidere come andare avanti. Qui sto molto bene, ma non credo sia il momento giusto per parlarne. Ora sono concentrato sul giocare bene, poi vedremo”.

L’estate scorsa Akanji ha preferito l’Inter al Milan: “Ho pensato che quella nerazzurra fosse la destinazione più adatta a me. La scelta è stata corretta, è andata bene così“. Inevitabile per il 30enne di origini nigeriane la domanda sul suo compagno di reparto, Alessandro Bastoni: “Mi chiedono di lui in ogni intervista che faccio… Del suo futuro forse sarebbe meglio chiedere a lui, posso solo dire che è un ottimo compagno di squadra e che sarei felice se rimanesse all’Inter“.

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