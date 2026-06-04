Conquistata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa Roma è tempo di lavorare in sede di calciomercato per cercare di trovare i rinforzi da regalare a Gian Piero Gasperini per il 2026/2027.
Secondo quanto affermato da Camelio.it, la Roma starebbe valutando l’ipotesi di riportare nella capitale Gianluca Scamacca, centravanti che proprio nei giorni scorsi ha visto allungarsi il proprio contratto con l’Atalanta fino al giugno del 2028. I bergamaschi, infatti, hanno esercitato l’opzione di allungare il contratto del calciatore classe 1999 di un altro anno rispetto alla scadenza prevista nel 2027.
Una mossa che da un lato sembra aprire alla permanenza dell’attaccante agli ordini di Maurizio Sarri, ma dall’altro potrebbe dare maggiore potere all’Atalanta in sede di cessione. Un’offerta da 25 milioni di euro più bonus potrebbe convincere i bergamaschi a dare l’ok alla partenza della punta con Gasperini che ritroverebbe un attaccante avuto a disposizione durante la sua lunga esperienza sulla panchina orobica.