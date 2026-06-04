Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La Roma saluta Dovbyk e punta un centravanti in Serie A

Foto dell'autore

Conquistata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa Roma è tempo di lavorare in sede di calciomercato per cercare di trovare i rinforzi da regalare a Gian Piero Gasperini per il 2026/2027.

Artem Dovbyk
Dovbyk verso l’addio alla Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto affermato da Camelio.it, la Roma starebbe valutando l’ipotesi di riportare nella capitale Gianluca Scamacca, centravanti che proprio nei giorni scorsi ha visto allungarsi il proprio contratto con l’Atalanta fino al giugno del 2028. I bergamaschi, infatti, hanno esercitato l’opzione di allungare il contratto del calciatore classe 1999 di un altro anno rispetto alla scadenza prevista nel 2027.

Una mossa che da un lato sembra aprire alla permanenza dell’attaccante agli ordini di Maurizio Sarri, ma dall’altro potrebbe dare maggiore potere all’Atalanta in sede di cessione. Un’offerta da 25 milioni di euro più bonus potrebbe convincere i bergamaschi a dare l’ok alla partenza della punta con Gasperini che ritroverebbe un attaccante avuto a disposizione durante la sua lunga esperienza sulla panchina orobica.

4363

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

6 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

7 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1