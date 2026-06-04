Inter, Chivu in sede per oltre 4 ore: rinnovo e Palestra | VIDEO CM

Nuovo vertice tra la dirigenza nerazzurra e l’allenatore: manca solo l’annuncio sul prolungamento di contratto

Ci siamo ormai per il rinnovo di Cristian Chivu con l’Inter. Oggi c’è stato un altro incontro tra le parti, con l’allenatore rumeno arrivato in sede poco dopo le 13.

Il vertice con la dirigenza (rappresentata dal presidente Marotta, dal Ds Ausilio e dal braccio destro Baccin) è durato oltre 4 ore, con Chivu che ha lasciato il quartier generale nerazzurro a Milano nel pomeriggio ben oltre le 17 come raccolto da Calciomercato.it. Volto sorridente e disteso, con il tecnico campione d’Italia ormai a un passo dal prolungamento di contratto fino al 2028 (più opzione per un altro anno) che verrà ufficializzato prossimamente e ritocco dell’ingaggio vicino ai 4 milioni netti (bonus compresi).

Calciomercato Inter, manca solo l’ufficialità per il rinnovo di Chivu

Giusto premio per Chivu dopo il ‘Double’ scudetto- Coppa Italia conquistato alla prima stagione da allenatore dell’Inter, con la società che non ha mai messo in discussione l’ex difensore neanche dopo le difficoltà iniziali.

🎥 #Inter – Terminato dopo oltre 4 ore il summit tra Cristian #Chivu e la dirigenza: rinnovo (fino al 2028 con opzione) che verrà ufficializzato prossimamente, insieme al tecnico si è discusso anche delle strategie sul mercato (con #Palestra obiettivo caldo) 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/GpD4RVJA9c — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 4, 2026

Nel lungo summit con i dirigenti si è parlato anche delle strategie sul mercato in vista della prossima stagione, con Palestra che rimane l’obiettivo caldo sulla corsia destra. Il talento dell’Atalanta è l’erede designato di Dumfries, che si accaserà al Real Madrid versando ai campioni d’Italia la clausola da 20 milioni di euro. Per Palestra il sodalizio orobico chiede almeno 50 milioni più bonus.