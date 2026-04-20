Mbappé-Milan, arriva l’annuncio che fa sognare i rossoneri

Kylian Mbappé non ha mai nascosto il suo tifo per il Milan e nelle ultime ore è arrivato un annuncio che sta facendo sognare i tifosi rossoneri.

L’attaccante francese, stella del Real Madrid, ha sempre affermato che da bambino tifava per il Milan seguendo sempre la squadra rossonera. Una simpatia che il calciatore classe 1998 non ha nascosto in diversi eventi che ha vissuto in Italia, confermando il suo tifo per i rossoneri da bambino.

Non è da escludere che, un giorno, il calciatore possa decidere di arrivare in Italia e tentare un’avventura con la maglia del Milan per provare a riportare in alto la squadra rossonera. Stando a quanto riportato da Milannews, il padre del calciatore, Wilfried Mbappé ha affermato: “Se un giorno potrà vestire la maglia del Milan? Solo Dio lo sa, vedremo“.