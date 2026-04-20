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Napoli, nuovo colpo di scena Lukaku: la decisione

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Risveglio amaro per il Napoli che è stato sconfitto sabato dalla Lazio: intanto ci sono nuovi aggiornamenti su Lukaku. 

Il Napoli dice definitivamente addio al sogno scudetto. Gli azzurri si arrendono infatti alla Lazio nel match valido per la 33esima giornata di Serie A e scivolano a 12 punti dall’Inter capolista quando mancano appena cinque gare la termine del campionato.

Romelu Lukaku
Lukaku (Ansa Foto) – calciomercato.it

Intanto, però, ci sono da registrare novità importanti in casa azzurra: Romelu Lukaku – secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’ – tornerà domani in Italia e farà ritorno al centro sportivo di Castel Volturno dopo un mese e mezzo di lavoro personalizzato in Belgio.

L’attaccante belga appare ormai lontanissimo dal Napoli e resta da capire soltanto quale sarà la sua prossima destinazione: l’atteggiamento avuto nell’ultimo periodo ha infastidito anche un suo grandissimo estimatore come Antonio Conte e appare, dunque, scontato il suo addio alla compagine partenopea in estate. Una svolta davvero inaspettata, almeno fino a qualche mese fa.

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