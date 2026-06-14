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Frattesi-Juve, affare in salita: arriva una super offerta all’Inter

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Il centrocampista del club nerazzurro e della Nazionale italiana si appresta a salutare Milano: ecco tutti i dettagli. 

Con la nomina di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato e direttore generale, la Juventus è tornata con decisione su Davide Frattesi dopo il corteggiamento degli scorsi mesi. Il centrocampista dell’Inter piace tantissimo a Spalletti, ma il suo futuro potrebbe essere targato a sorpresa Premier League.

Frattesi disperato
Frattesi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Stando a quanto riferito in queste ore dal “QS”, la dirigenza del Nottingham Forest avrebbe infatti intenzione di accelerare per il cartellino dell’ex Sassuolo e potrebbe addirittura presentare a breve un’offerta ufficiale da 25 milioni di euro più eventuali bonus, cifra molto vicina ai 30 milioni richiesti dall’Inter.

L’ultima decisione spetterà a Frattesi che accetterebbe di buon grado un trasferimento alla Juve, ma la disponibilità economica della compagine inglese potrebbe risultare decisiva per il futuro del centrocampista romano classe ’99.

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