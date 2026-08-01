Futuro Frattesi, sarà addio con l’Inter: occhio a Roma e Juventus

Il futuro di Davide Frattesi appare lontano dall’Inter con il centrocampista che potrebbe salutare durante le prossime settimane per trovare un club dove possa giocare con maggiore continuità.

Il centrocampista classe 1999 non è uno dei punti fermi della rosa a disposizione di Cristian Chivu e potrebbe dire addio per una somma attorno ai 30 milioni di euro. Al momento non ci sono offerte concrete per il suo cartellino, anche se non mancano i club interessati.

La Roma, nel caso in cui dovesse partire Manu Koné, potrebbe fare un tentativo per riportare il giocatore nella capitale. Non è però da escludere un ritorno di fiamma da parte della Juventus con Carnevali che lo apprezza moltissimo avendolo avuto a Sassuolo e Spalletti che ha dimostrato di stimarlo quando era alla guida della nazionale italiana.