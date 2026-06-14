PAGELLE E TABELLINO Germania-Curaçao 7-1: esordio ok per Havertz e compagni

I voti, i top e i flop della sfida tra i tedeschi e la nazionale caraibica, alla prima esperienza in un campionato del Mondo

Con la sfida tra Germania e Curaçao parte ufficialmente anche il Gruppo E dei Mondiali di calcio. La nazionale guidata da Nagelsmann ha esordito contro il sorprendente Curaçao: la squadra caraibica, allenata dall’olandese Advocaat, ha fatto il suo esordio assoluto nella competizione. I tedeschi hanno dominato, segnando sette reti e sfiorandone altrettante. Curaçao ha trovato la prima, storica rete, con l’ex juventino Comenciana.

Comenencia regala un sogno a Curaçao, ma la Germania vola

La Germania parte subito forte, mantenendo costantemente il possesso palla e alzando immediatamente i ritmi. Dopo un tentativo di Musiala (palla deviata da un difensore), al quinto minuto arriva il gol del vantaggio: uno due tra Nmecha e Wirtz e conclusione di prima intenzione del centrocampista del Borussia Dortmund, che si insacca alla sinistra del portiere avversario. Passano tre minuti e Nmecha sfiora la doppietta, con un destro potente che lambisce l’incrocio dei pali. All’11’ ci prova anche Sanè, che da destra rientra sul mancino e calcia, sfiorando il palo. La gara si trasforma in una sorta di monologo tedesco, con gli uomini di Nagelsmann padroni del campo e capaci di creare occasioni a ripetizione: dopo un altro tentativo di Nmecha, è Wirtz a sfiorare il gol del 2-0 con una conclusione a girare che si perde a pochi centimetri dal palo. Al 21′ accade l’inimmaginabile: alla prima, vera occasione, Curaçaopareggia: Locadia serve Comenencia, che calcia di prima, battendo (anche grazie ad una leggera deviazione di Kimmich).

La Germania si rigetta in attacco e crea due occasioni con Wirtz e poi Schlotterbeck. Il difensore centrale prima sfiora il raddoppio, poi lo trova al 37′ avventandosi su un corner e svettando di testa in anticipo su tutti. Primo gol in nazionale per il difensore del Dortmund. Prima dell’intervallo è Pavlovic ad arrivare ad un passo dalla terza rete. Il suo piazzato è deviato sulla linea da un difensore. All’ultimo minuto di recupero Nmecha si inserisce e subisce il fallo di Bazoer: il calcio di rigore viene trasformato da Havertz. Nella ripresa il copione non cambia: gli uomini di Nagelsmann continuano a spingere e trovano il quarto gol con Musiala dopo soli due minuti. Al 68′ arriva anche il quinto centro, siglato da Brown. La Germania continua a spingere e trova anche il sesto sigillo, con Undav, che insacca a porta vuota su assist di Kimmich. Nel finale Havertz chiude i conti, con la rete del 7-1.

Germania-Curaçao, top e flop

Top

Nmecha 8: Una furia. Sblocca il risultato dopo soli cinque minuti con un gran tiro a rientrare di destro: dopo soli tre minuti sfiora il raddoppio con il mancino. Poi crea almeno altre due occasioni da gol. I suoi inserimenti mettono in grande difficoltà la difesa di Curaçao.

Musiala 7,5: Crea occasioni a ripetizione: regala assist, calcia dalla distanza e dall’interno dell’area di rigore. Trova il sigillo personale ad inizio ripresa, prima di lasciare il campo.

Havertz 7,5: Inizia il Mondiale con una bella doppietta. Inizio top!

Comenencia 7: Segna un gol storico: il primo di Curaçao nella storia dei Mondiali di calcio. Un tiro di prima intenzione che batte Neuer.

Flop

Hansen 5: Advocaat gli chiedeva qualità per far ripartire la manovra. Non riesce a lasciare il segno e resta negli spogliatoi dopo 45′

Germania-Curacao, le pagelle

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer 6; Kimmich 6, Tah 6, Schlotterbeck 7, Brown 7; Nmecha 8, Pavlovic 6,5; Sane 6,5, Musiala 7,5 (64′ Undav 7), Wirtz 7; Havertz 7,5.

All. Nagelsmann

CURAÇAO (4-4-2): Room 6; Fonville 6, Obispo 5,5, Bazoer 5, Floranus 5; Comenencia 7, J. Bacuna 6, L. Bacuna 6; Chong 6 ; Hansen 5 (46′ Antonisse 5), Locadia 5 (65′ Margaritha 5).

Germania-Curaçao, il tabellino

Marcatori: 6′ Nmecha (G), 21′ Comenencia (C), 38′ Schlotterbeck (G), 45+4′ Havertz (rig.)(G), 47′ Musiala (G), 68′ Brown (G), 78′ Undav (G), 90′ Havertz

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich (83′ Anton), Tah (73′ Rudiger), Schlotterbeck, Brown (73′ Raum); Nmecha (73′ Goretzka), Pavlovic; Sane, Musiala (64′ Undav), Wirtz; Havertz.

All. Nagelsmann

CURAÇAO (4-4-2): Room; Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus; Comenencia, J. Bacuna, L. Bacuna; Chong (83′ Kastaneer); Hansen (46′ Antonisse), Locadia (65′ Margaritha).

All. Advocaat

Arbitro: Jayed (Mar)

Ammoniti: –

Espulsi: –